Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ASELSAN İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sivas'ta imzalanan işbirliği protokolü ile ASELSAN, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine staj imkanı sunacak. Protokol, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla yapıldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ASELSAN Hassas Optik firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve ASELSAN Sivas Genel Müdürü İhsan Özsoy katıldı.

Programda konuşan Şimşek, ülkelerin rekabet gücünün yalnızca doğal kaynaklarla değil, yetişmiş insan gücü ve teknoloji üretme kapasitesiyle ölçüldüğünü belirtti.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesinin şehirlerin ve ülkenin kalkınması bakımından hayati önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, "Bu alana yapılacak her yatırım, şüphesiz gençlerimizin geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır." ifadesini kullandı.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin imzalanan protokolle ASELSAN Sivas'ta staj yapabileceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İmzalanan bu işbirliği protokolü ile gençlerimiz çağın gereklerine göre bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişecektir ve kendilerini yarınlarına en iyi şekilde hazırlayacaklardır. Bu işbirliği protokolüyle her şeyden önce öğretim programları ASELSAN'ın teknoloji ve makine parkına uygun şekilde güncellenecek. Öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler verilecek, öğrencilerimiz sanayi ortamında mesleki eğitim ve staj yapma imkanı bulacak. Ayrıca okul bünyesinde protokolün ardından modern donanımlı bir ASELSAN laboratuvarı kurulacaktır. Gururla ifade etmeliyiz ki ASELSAN savunma sanayimizin gözbebeği, ülkemizin güvenliği ve teknolojik bağımsızlığı için stratejik öneme sahip bir kurumdur. ASELSAN'ın sahip olduğu bilgi birikimi, yenilikçi yaklaşımı ve dünya çapında kazandığı prestijin ASELSAN Sivas ile şehrimize taşınması, bizim için büyük bir şanstır. İnşallah bu işbirliği protokolü ile gençlerimize yeni kapılar ve ufuklar açılacak."

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
500
