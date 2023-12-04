Sivas İl Genel Meclisi Aralık Ayı Toplantıları Başladı

Sivas İl Genel Meclisi aralık ayının 1. oturumu İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk oturumda, açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Akkaş, aralık ayında gerçekleştirilecek oturumlarda ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alınacağını belirterek, alınacak tüm kararların şimdiden Sivas'a ve idareye hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Açılış ve yoklamanın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan kasım ayına ait İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararların tutanak özetleri okundu. Aralık ayı toplantılarında; Göletler ve Su Kaynakları, Araştırma ve İnceleme, İmar ve Bayındırlık, Plan Bütçe komisyonlarına havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları 8 Aralık Cuma gününe kadar yapılacak olan 5 oturum ile sona erecek. - SİVAS