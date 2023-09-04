Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda 63.84 gram metamfetamin, 50.81 gram bonzai, 10.025 kilogram esrar, 195 adet sentetik ecza ve 3 gram skunk esrar ele geçirildi. Toplamda 76 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce son bir ay içerisinde yapılan çalışamalar da; 63.84 gram metamfetamin, 50,81 gram bonzai, 10,025 kilogram esrar, 195 adeta sentetik ecza, ve 3 gram skunk esrar ele geçirildi. 76 şahsın yakalandığı öğrenildi. - SİVAS