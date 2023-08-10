Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Tarihi Eser Kaçakçılarına ve Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına ve uyuşturucu madde tacirlerine geçit vermiyor. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok tarihi eser ve sentetik ecza ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına ve uyuşturucu madde tacirlerine geçit vermiyor.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu 1 adet dedektör ve 12 adet tarihi eserin yanı sıra 11 bin 312 adet sentetik ecza ele geçirdi. Sivas - Ankara karayolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 bin 312 adet sentetik ecza ele geçirildi. 808 blister halinde ele geçirilen hapları taşıyan 1 şahıs tutuklandı. Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri araçta yaptıkları aramada; 1 adet altın arama dedektörü, tarih eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet ahşap saplı kılıç, 2 adet ahşap saplı hançer, 2 adet metal haç, 7 adet metal obje, 24 adet çeşitli ebatlarda sikke olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS