Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü

Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'de 7'ncisi düzenlenen, pastacılık alanında çalışan profesyonellerin katıldığı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nde 22 madalya kazandı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'de 7'ncisi düzenlenen, pastacılık alanında çalışan profesyonellerin katıldığı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nde 22 madalya kazandı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21-22 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilen festivale, 3 öğretmen ve 12 kursiyer ile katıldıklarını söyledi.

Yaklaşık 200 uluslararası ürünün katıldığı yarışmaya ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Baker, "Birbirinden güzel ürünlerin yarıştığı etkinlikte Sivas Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli alanlarda toplamda 22 madalya kazanmak gurur verici." dedi.

Baker, ayrıca festival alanında açtıkları yöresel ürünler standının da yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, ürünlerin hazırlanmasında emek veren öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi, Çikolata Festivali, İzmir, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title