Sivas haberleri | Vali Şimşek, Divriği ilçesini ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, cam seyir terası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turisti ağırlayan Divriği ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyaretlerini sürdürün Şimşek, Divriği'de kaymakamlık önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Şimşek, Kaymakam Yakup Papaker ve Belediye Başkanı Hakan Gök'ten çalışmalar hakkında brifing aldı.

Vali Şimşek, daha sonra Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığının iş birliğinde, ERMADEN başta olmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki cam seyir terası gezdi.

Terasın Divriği'nin turizmine ciddi katkı sağladığını aktaran Şimşek, herkesin doğa harikası bu yeri görmesi gerektiğini belirtti.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarını da inceleyen Şimşek, "Mimarisi ve olağanüstü taş oymaları ile Anadolu'daki en önemli mimari eserler arasında yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı restore ederek gelecek nesillere el birliğiyle aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ilçe ziyaretleri kapsamında Tarihi Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi, çarşı esnafı, Hüma Hatun Sokağı esnafları ile Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi'ni de ziyaret etti.