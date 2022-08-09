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Sivas haberleri! Ulaş Kaymakamlığı vatandaşlara aşure ikram etti

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Sivas haberleri! Ulaş Kaymakamlığı vatandaşlara aşure ikram etti

Sivas haberleri: Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla kaymakamlık tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla kaymakamlık tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi, milli örf ve adetlerimizin yaşatılmasını simgeleyen muharrem ayı milletimiz açısından önemli günlerden biridir." dedi.

Aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirten Baş, "Biz de dinimizden ve inancımızdan kaynaklı olan bu güzellikleri yaşatabilmek adına vatandaşlarımızla bir araya geldik. Başta Ulaşlı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin muharrem ayı hayırlı olsun." diye konuştu.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Selçuk Sivas Güncel Haberler

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