Sivas haberleri: Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı

SİVAS'ta Valilik ve Belediye tarafından organize edilen 'Gardaşlık Festivali' kapsamında yüzlerce kişi aynı anda kent meydanında 'gardaşlık halayı' çekti.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla 5 ve 8 rakamlarının buluştuğu ilin plakasını simgeleyen ve 'Dünya Sivaslılar Günü'nü simgeleyen tarih baz alınarak 'Gardaşlık Festivali' düzenlendi. 5-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gardaşlık Festivali kapsamında ilk olarak 'Gardaşlık Yürüyüşü' yapıldı. Tren Garı'ndan başlayan ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası kent meydanında 'Gardaşlık Bildirgesi' okundu. Daha sonra meydanda halk oyunları ekiplerinden oluşan 1058 kişi davul ve zurna eşliğinde Sivas Ağırlaması Halayı çekti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de halaya eşlik etti. Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da birlikte Sivas yöresine ait halaylar çekti.

Festivale katılan Sivaslılar da düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek keyifli anlar geçirdiklerini dile getirdi. Etkinlikler kapsamında çeşitli sanatçılar konser verecek. Kutlamalar 3 gün boyunca devam edecek.