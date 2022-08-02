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Sivas haberleri: SİVAS'TA TRAFO MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN

Sivas haberleri... SİVAS'ta, trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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SİVAS'ta, trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Körtuzla köyü yakınlarındaki trafo merkezinde meydana geldi. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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