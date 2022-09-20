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Kuruyan göle itfaiye ekipleri su takviyesi yapıyor

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kuruyan göle, belediye itfaiye ekiplerince su takviyesi yapılıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kuruyan göle, belediye itfaiye ekiplerince su takviyesi yapılıyor.

İlçedeki, Kuruca Gölü'nde sıcak havalar ve tarımsal sulama nedeniyle son aylarda su seviyesi düştü. Suyun çekilmesi nedeniyle gölde balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Deliilyas Belediyesi, balık ölümlerinin daha fazla artmaması için beldeye 3,5 kilometre uzaklıktaki Kuruca Gölü'ne itfaiye ile su takviyesi yapıyor.

Belediyede çalışan itfaiye eri Ferhat Tek, AA muhabirine, bu yılın çok kurak geçtiğini belirterek "Kuraklıktan dolayı gölet kurdu, balıklar ölmeye başladı. Balıklara oksijen vermek için buraya su takviyesi yapıyoruz. Bunu da günlük düzenli olarak yapıyoruz. Gölete her gün iki itfaiye aracı ile su getiriyoruz. Bu yıl bu bölgede çok kuraklık oldu, yağış almadı. Biz su taşımaya başladıktan sonra balık ölümlerinde azalma oldu. Bu da bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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