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Sivas haberleri: Sivas'ta Kur'an kursu öğrencileri uygulama bahçesini ziyaret etti

Sivas haberleri: Sivas'ta Kur'an kursu öğrencileri uygulama bahçesini ziyaret etti

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Sivas gündem haberi | Sivas'ta kız Kur'an kursu öğrencileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait uygulama bahçesini ziyaret etti.

Sivas'ta kız Kur'an kursu öğrencileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait uygulama bahçesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Merkez Ali Çavuş Cami öğrencileri, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygulama bahçesini gezdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ın da katıldığı gezi programında 30 öğrenciye uygulama bahçesinde yetiştirilen elma, çilek, kavun, karpuz, patlıcan, domates ve diğer sebze ve meyvelerin yetiştirilme koşulları hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere hediyeler veren Yıldız, "Öncelikle yaz tatilinizi, Kur'an-ı Kerim öğrenmek amacıyla değerlendirdiğiniz ve aynı zamanda tarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu öğrenme isteğiniz çok kıymetli, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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