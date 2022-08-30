Sivas haberleri | Sivas'ta fener alayı düzenlendi
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Gelen Sivas haberlerine göre Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Tren Garı önünde başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerlere vatandaşlar zaman zaman tezahüratta bulundu.
Fener alayına Vali Yılmaz Şimşek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel