Sivas haberleri... Sivas'ta düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

Sivas'ta düzenlenen ve 2 gün süren 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kongre Merkezi'nde yapılan kurultayın son gününde sonuç bildirgesi okundu.

Türkiye'nin 81 ilinden ve ilçelerinden 1200'e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen kurultayın sonuç bildirgesinde, imam hatip okullarının eğitim sistemi içinde farklı bir model olarak öne çıkan özgün bir okul türü olduğuna vurgu yapılarak, bu okulların öğrenci ve velilerin istekleri doğrultusunda İslami ilimlerin yanında, fen bilimleri ile sosyal bilimlerin verildiği, öğrencileri hayata ve yükseköğretimin her bölümüne hazırlayan okullar olarak görmek gerektiği belirtildi.

Bildirgede, imam hatip okullarının kurulduğu günden itibaren milyonlarca mezun verdiği, mezunların eğitim, bilim, sanat ve spor gibi pek çok alanda önemli hizmetlere imza attığı, sağlıklı ve doğru bir din anlayışının oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi.

İmam hatip okullarının bugüne kadar en büyük hamisi ve destekçisinin halk olduğunun vurgulandığı bildirgede, bu okulların yürüttüğü gönül bağını güçlendiren çalışmaların aynı hassasiyetle sürdürülmesinin imam hatip dernekleri açısından önemli bir sorumluluk olduğu aktarıldı.

Ayrıca, bu okulların kurulmasından geliştirilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasından öğrencilerinin yetiştirilmesine kadar birçok alanda gayret eden, isimleri unutulmuş binlerce imam hatip gönüllüsüne vefa göstermenin, onları şükranla ve rahmetle anmanın, imam hatip neslinin en önemli görevi olduğu kaydedildi.

Bildirgede, çalışmalarda ve teşkilat yapısında gençlere ve kadınlara alan açan bir anlayışla hareket etmenin büyük önem arz ettiği bildirildi.

Bildirgede, "İmam hatip okullarının gayesi milletimizin evlatlarını vatanına ve milletine aşkla hizmet eden nesiller olarak yetiştirmektir. Bu gerçeği ve öğrencilerimizin birçok alanda gösterdiği başarıları görmezden gelerek imam hatip okullarını günlük çekişmelere konu etmek bu okullarda okuyan milyonlarca öğrenciye haksızlıktır." ifadelerine yer verildi.

Bildirgenin son bölümünde, imam hatiplilerin tüm insanlığa, İslam ümmetine, Türk milletine ve tüm imam hatip camiasına karşı sorumluluklarının olduğu belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Bu sorumlulukların bilincinde olmak ve bunları yerine getirmek ahde vefanın bir gereğidir. İmam hatip okullarının öğrencilerimizin ilgi ve istekleri, çağın getirdiği zorunluluklar ve toplumsal değişimin sonuçları dikkate alınarak güncellenmesi, bu okulların güçlü geleneğinin güçlü bir geleceğe doğru tahkim edilmesi gerekmektedir. Bu konuda derneklerimizden ve eğitimin tüm paydaşlarından gelen öneriler dikkate alınmalıdır. İlk vazifemizin Allah'a vefa olduğu bilinci ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve tüm mezun derneklerimizle birlikte imam hatip markasını her yönden daha nitelikli hale getirmek için çalışmak ahdimizdir. Bu ahdimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz."