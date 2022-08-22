Sivas haberleri... Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas gündem haberine göre Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. E.E. yönetimindeki 75 AAC 731 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Tepeköy mevkisinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan N.Ş. (42), Z.Ş. (16), S.Ş. (15), R.Ş. (6) ve K.Ş. (26) yaralandı. Yaralılar, Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serhat Zafer Sivas Güncel Haberler

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