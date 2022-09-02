Sivas haberleri! Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas haberi: Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. H.K. (32) idaresindeki 34 FK 7263 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Gürün yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ile K.K. (30), H.H.K. (9) ve A.A.K. (6) yaralandı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serhat Zafer Sivas Güncel Haberler

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