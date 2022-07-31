Sivas haberleri! Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
Sivas haberler... Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
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Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Sivas- Erzincan kara yolunda seyreden O.T. idaresindeki 34 ELG 426 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan K.T, M.T, T.T, K.K, A.M.T. ve E.M.T. yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel