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Sivas haberleri: Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu

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Sivas haberleri: Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu

Sivas gündem haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasına karışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasına karışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu.

F. Y. (42) idaresindeki 58 UD 558 plakalı ambulans, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Hastane Kavşağı'nda, S.N.Ç. (25) yönetimindeki 58 HG 276 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçlarda hasar oluştu.

Ambulanstaki hasta başka bir ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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