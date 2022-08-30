Sivas haberleri! Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı Güncel Haberler Sivas haberine göre Sivas'ın Şarkışla, Zara, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Sivas'ın Şarkışla, Zara, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Şarkışla'da düzenlenen program, Kaymakam Gökhan Dolaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Öğrencilerin şiir okuduğu program, Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde dua okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam etti. Zara Zara ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program, Kaymakam Meriç Dinçer'in makamda tebrikleri kabulü ile sona erdi. Suşehri Suşehri ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören kortej geçişiyle devam etti. Kaymakam Vekili Resul Yıldırım, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Ulaş Ulaş Hükümet Konağı bahçesindeki törende Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kaymakam Baş, makamında tebrikleri kabul etti. Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş Hisarcık Suşehri Sivas Güncel Haberler

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