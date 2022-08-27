Aydın gündem: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Aydın haberine göre Sivas'ta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, Sivas-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti bir süre trafiğe kapandı. Sivas'ta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, Sivas- Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti bir süre trafiğe kapandı. Sivas-Kayseri kara yolunda seyreden İ.E.K. idaresindeki 58 BS 056 plakalı otomobil, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine (SCÜ) 2 kilometre kala kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü İ.E.K. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, kara yolunun Kayseri istikametinin kısa süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. Aydınlatma direği ve kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Güncel Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde Kayseri Sivas Güncel Haberler

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