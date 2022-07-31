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Sivas haberleri! Sivas'ta attan düşen genç ağır yaralandı

Sivas haberleri! Sivas'ta attan düşen genç ağır yaralandı

Sivas haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde attan düşen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde attan düşen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

O.K, ilçeye bağlı Cemel Beldesi mesire alanı yakınlarında bindiği attan düştü.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen O.K, Sivas'a sevk edildi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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