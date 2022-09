Sivas haberleri: Sivas balı ilki düzenlenen festivalde tanıtıldı

Türkiye'de bal üretiminde 3. sırada yer alan Sivas'ta, valilik koordinesinde, belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından ilk kez bal festivali düzenlendi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki festivalin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehrin dağlarının kekik, ovalarının çiçek koktuğunu söyledi.

Şimşek, "Yaylaları her dem renklerle boyanan, her karışından bereket fışkıran Sivas'ımıza bu festival çok yakıştı. Geniş coğrafyası, akarsuları ve zengin bitki florasıyla Anadolu'nun saklı hazinesi Sivas, şifa kaynağı balın da üretim merkezlerinden biridir. Yüksek rakımlı yaylaların, yeşilin her tonuna sahip tabiatın ve yüzlerce çeşit çiçek varlığının sofralarımıza sunduğu bu eşsiz lezzetin ünü ülke sınırlarını aşmış durumdadır." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli de konuşmalarında Sivas balının tanıtımında büyük önem taşıyan festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından il protokolü stantları gezdi, ekmeğe bal sürme yarışmasına katıldı.

Festival kapsamında çeşitli kovanlarda balların sergilendiği ve satışa sunulduğu stantlar 3 gün açık kalacak.