Sivas haberi | Zara'da çiftçiler hububat alımı ve lisanslı depoculuk konularında bilgilendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere hububat alımı ve lisanslı depoculuk konularında bilgiler verildi.

Zara Ziraat Odası tarafından Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Şube Müdürlüğü kontrolörlerinden Ahmet Koç, lisanslı depoculuk yetkilisi Aşkın Fırat ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda konuşan Koç, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden TMO'ya ürün satmak koşuluyla buğdayda bin lira, arpada ise 500 lira prim desteği sağlandığını hatırlatarak, "Buğday, mısır, arpa gibi ürünlerde beyan edilen miktarın ton başına iki katına kadar olan ürün teslimi halinde de taahhüt edilen prim desteği verilecek. Depolara da sınırsız ürün teslimi yapılabilecek." dedi.

Koç, alınan müstahsil makbuzlarının en geç 1 Eylül 2022'ye kadar il veya ilçe tarım müdürlüklerine teslim edilmesi halinde üreticilerin prim desteğinden faydalanabileceğini belirtti.

Sivas TMO bünyesinde 4'ü lisanslı olmak üzere 16 noktada yapılacak alımlarda hububat ödemelerinin 3 gün içerisinde üreticilerin hesaplarına yatırılacağını kaydeden Koç, "25 tona kadar ürünlerde lisanslı depolardan anlaşma hallerinde uygun olmaları durumuna göre nakliye desteği alınabilecek. Çiftçilerimiz ürünlerini satmayıp, depoları kiralık kullanma halinde de faizsiz kredi kullanabilecekler. ÇKS'li ve ÇKS'siz ürünlerini depolara kiralama yöntemiyle teslim edebilecekler." diye konuştu.