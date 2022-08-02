Sivas haberi! Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti - Haberler

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Sivas haberi! Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti

Sivas haberi! Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti

Sivas haber: Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.

Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer ve öğrencilerle sohbet eden İlbey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere başarı dileyen İlbey, şunları kaydetti:

"Camilerimizde milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla bu tür faaliyetlerin artması ve yapılması toplumun geleceği çocuklar açısından önemli. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesinde emek veren Bilal Başer hocama ve diğer camilerde görev yapan imamlarımıza teşekkür ediyorum."

Başer de misafirperverliğinden dolayı Başkan İlbey'e teşekkür etti.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Bilal Başer Turan İlbey Sivas Cami Güncel Haberler

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