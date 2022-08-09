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Sivas haberi | Ulaş Karasu: "Tmo'nun Buğday Teslim Tarihini 15 Gün İleri Atması Gerekmektedir, Çiftçilerimiz Mağdur Olmamalıdır"

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Sivas bölgesinden gelen habere göre CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Kangal ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1 Eylül olarak ilan ettiği buğday teslim tarihine kadar ekinlerin yetişmeyeceğini belirterek, “Bir an önce TMO’nun bu tarihe en az 15 gün ileriye atması gerekmektedir. Çiftçilerimiz bu konuda da mağdur olmamalıdır” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Kangal ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül olarak ilan ettiği buğday teslim tarihine kadar ekinlerin yetişmeyeceğini belirterek, "Bir an önce TMO'nun bu tarihe en az 15 gün ileriye atması gerekmektedir. Çiftçilerimiz bu konuda da mağdur olmamalıdır" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Kangal ilçesinde bölgenin temel geçim kaynaklarının başında gelen buğdayın bu yıl geç olgunlaştığını belirterek TMO'ya çağrıda bulundu. Karasu, şöyle konuştu:

"ÇİFTÇİLERİMİZ MAĞDUR OLMAMALIDIR"

"9 Ağustos tarihi itibariyle Kangal'da hala ekinler biçilmemiş durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçilerimizin buğdaylarını en geç 1 Eylül'e kadar ofislere teslim etmesini istedi. Çiftçiler bu tarihe kadar buğdaylarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim etmezlerse verilecek olan primden faydalanamayacaklar. Ekinleri biçememiş olan çiftçilerimizin bu tarihe kadar yetişmesi imkansız gözüküyor.

Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu tarihe en az 15 gün ileriye atması gerekmektedir. Çiftçilerimiz bu konuda da mağdur olmamalıdır. Zaten kuraklıktan dolayı ve fiyatlardan dolayı ciddi anlamda mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin bu mağduriyetinin en azından giderilmesi gerekmektedir."

ANKA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Ulaş Karasu Sivas Güncel Haberler

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