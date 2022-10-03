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Sivas haberi! TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin özel çocuklarla ilgili projesini destekleyecek

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Sivas haberi! TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin özel çocuklarla ilgili projesini destekleyecek

Sivas haberleri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde geliştirilen "Öğrenciden Öğretmene Kapsayıcı Yaşantılar Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde geliştirilen "Öğrenciden Öğretmene Kapsayıcı Yaşantılar Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Emine Seçil Karamuklu'nun, özel eğitim sınıfına devam eden hafif düzey zihinsel yetersizliği olan ortaokul öğrencileri ile bu öğrencilerle çalışan öğretmenlere yönelik iki aşamalı olarak tasarlanan proje, TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenecek.

Söz konusu proje, "TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı"na alınan 42 proje arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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