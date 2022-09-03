Sivas haberleri! TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta 19. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı
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Sivas haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı.
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Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel