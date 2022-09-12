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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, 2.5 kilo esrar ve 1637 kök kenevir ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü Gürün ilçesi yakınlarında durdurdu.

2.5 KİLO ESRAR VE 1637 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Otobüste uyuşturucu madde arama köpeği "Raket"in de yardımıyla arama yapan ekipler, yolculardan M.Y'nin (35) çantasında 2 kilo 300 gram esrar buldu. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen bir başka operasyonda ise G.G'nin (39) evinde ve evinin bahçesinde yapılan aramalarda 200 gram esrar ile 1637 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Hisarcık Gürün Sivas Güncel Haberler

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