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Sivas haberi | Sivas'ta traktörle tarım aletinin arasında sıkışan kişi öldü

Sivas haberi | Sivas'ta traktörle tarım aletinin arasında sıkışan kişi öldü

Sivas habere göre Sivas'ta traktörle tarım aletinin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

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Sivas'ta traktörle tarım aletinin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Tuzlagözü köyünde tarlada çalışan F.Y, traktörle arkasında takılı tarım aletinin arasında sıkıştı.

Yoldan geçen biçerdöver operatörünün fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan F.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.Y'nin cenazesi otopsi için Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İbrahim Özel - Güncel

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