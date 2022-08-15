TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERİNDE İNDİRİM YOĞUNLUĞU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim talimatının ardından, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan 30'un üzerinde üründe bugünden geçerli olmak üzere indirimler başladı. Sivas'ta da indirimin ardından söz konusu marketlerde yoğunluk görüldü. Kadı Burhanettin Mahallesi, Turgut Özal Caddesi üzerindeki Tarım Kredi Kooperatifi marketine sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar alışveriş yapmaya başladı.

'BİZLER İÇİN FİYATLAR ÇOK UYGUN'

Sıklıkla Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaptığını söyleyen Aydın Şahin, "Günlük ihtiyaçlarımı aldım. Buradan devamlı alışverişim oluyor. Ben diğer zincir marketlerin de bu işin peşinden geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ramazan Karadağ ise, "Ucuzluk var. Yüzde 30 ila 40 gibi indirimler var. Bizim bütçemize göre çok güzel. Dışarıya göre kat kat üstün. Diğer marketler çok yüksek. Her gün diğer marketlere zam geliyor. İnşallah daha da çok düşer. Bizler için fiyatlar çok uygun" dedi. (DHA)