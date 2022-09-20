Sivas haberi! Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas haberleri: Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İ.H.A. yönetimindeki 34 AP 4811 plakalı otomobil ile F.C. idaresindeki 58 ACF 137 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan A.D, S.D, F.U, T.A. ve M.S. yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Faruk Kara Suşehri Sivas Güncel Haberler

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