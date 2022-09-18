Sivas yerel haberi | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Güncel Haberler Sivas haberler: Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Sivas'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı SİVAS - Sivas'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Altuntabak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Millet Bahçesi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. idaresindeki plakası olmayan motosiklet, M.Ö. yönetimindeki 09 JJ 204 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol Sivas 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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