Sivas haberi | Sivas'ta köpeklerini aç ve susuz bırakan kişiye idari para cezası uygulandı Gelen Sivas haberine göre Sivas'ta köpeklerini aç ve susuz bırakan kişiye 4 bin 86 lira idari para cezası uygulandı. Sivas'ta köpeklerini aç ve susuz bırakan kişiye 4 bin 86 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Serpincik köyünde E.İ'nin Kangal cinsi iki köpeğini aç ve susuz bıraktığı bilgisi üzerine adresine gitti. Ekiplerce, köpeklerin bakımsız ve bitkin halde bulunması üzerine, E.İ'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan başına 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı. Köpekler ise hayvan ambulansıyla Sivas Belediyesine ait barınağa götürüldü. Güncel AA / Halife Yalçınkaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Güncel Haberler

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