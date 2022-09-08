Sivas haberi! Sivas'ta izinsiz kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
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Sivas gündem haberi... Sivas'ta define aramak için kazı yaptıkları tespit edilen 7 zanlı gözaltına alındı.
Sivas'ta define aramak için kazı yaptıkları tespit edilen 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeniapardı köyünde define aramak amacıyla izinsiz kazı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 7 şüpheliyi yakaladı.
Kazı yerinde şüphelilere ait 4 dedektör, alan tarama cihazı, 2 kulaklık, 3 kazma ve 3 sırt çantası ele geçirildi.
Haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan zanlılar adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel