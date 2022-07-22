Sivas haberi | Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi Sivas haber: Sivas'ta 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi. Sivas'ta 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi. 1. OSB'de atık lastiklerden enerji üreten bir fabrikanın deposunda, işçilerin temizlik yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen işçilerden 4'ü dumandan etkilendi. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi ambulansta tedavi edildi, F.D. ve M.B. ise kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu. Öte yandan bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da depoda incelemede bulunduktan sonra ekiplerden bilgi aldı. AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel Güncel Haberler

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