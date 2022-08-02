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Sivas haberi: Sivas'ta engelli kişinin akülü aracı yandı

Sivas haberi: Sivas'ta engelli kişinin akülü aracı yandı

Gelen Sivas haberlerine göre Sivas'ta engelli bir kişiye ait şarja takılı akülü araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Sivas'ta engelli bir kişiye ait şarja takılı akülü araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydoğan Mahallesi 15. Sokak'ta engelli M.E'ye ait akülü araç şarj halindeyken yandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan akülü araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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