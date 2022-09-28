Dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğinden 730 lira çıktı
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Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğine sakladığı 730 lira bulundu.
Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğine sakladığı 730 lira bulundu.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmada, S.D'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.
Üst araması yapılan kişinin, koltuk değneğinin el tutacağı kısmına gizlediği 730 lira bulundu.
Paraya el koyan zabıta ekipleri, S.D. hakkında işlem yaptı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel