Sivas haberi... Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı Güncel Haberler Sivas gündem haberine göre Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı. Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı. Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan İ.Y. (23) ağır yaralandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler A.D. ve S.D. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde kavga Sivas Güncel Haberler

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