Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberi... Şarkışla'da yaz Kur'an kursları sona erdi

Güncel Haberler

Sivas haberi... Şarkışla'da yaz Kur'an kursları sona erdi

Sivas gündem haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaz Kur'an kursları, düzenlenen veda programıyla tamamlandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaz Kur'an kursları, düzenlenen veda programıyla tamamlandı.

Hacı Murat Camisi bahçesinde düzenlenen programa, Kur'an kursu öğrenci ve velileri katıldı.

İlçe Müftü Vekili Adem Şeker, ilçede 90 Kur'an kursunda 5 Temmuz'da başlayan eğitimlere 2 bin çocuğun katıldığını söyledi.

İlerleyen yıllarda kursların fiziki imkanlarını daha da iyileştirerek daha çok öğrenciye ulaşmak istediklerini anlatan Şeker, "Bu kurslarla çocukların vatanını ve bayrağını sevmesini, istikbaline ve istiklaline düşkün olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Hisarcık Şarkışla Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title