Sivas haberi | Kangal Termik Santrali'nde iş bırakma eylemi sona erdi

Kangal Termik Santrali'nde çalışan 460 işçinin ücret artışı talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi sona erdi.

Soma ve Kangal Termik Santralleri Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu, dün Kangal Termik Santrali'nde Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Sivas Şube Başkanı Ömer Yolcu ve işveren temsilcileri ile görüştü.

Yapılan görüşmeler sonucu işçi ve işveren tarafı anlaştı. Anlaşma sonrası iş bırakma eylemi sona ererek termik santral yeniden faaliyete geçti.

Nuri Şerifoğlu, AA muhabirine, sendika ve işçi temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Alacakları ücret konusunda anlaşma sağladık. İşçilerimiz tekrar işlerinin başına döndüler. Fabrikamız yeniden faaliyete geçti. Her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

İşçilerin işlerinin başına döndükleri için mutlu olduklarını kaydeden TES-İŞ Sivas Şube Başkanı Ömer Yolcu da bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

İşçiler maaşlarına zam alamadıkları gerekçesiyle 19 Temmuz'da iş bırakma kararı alarak termik santral önünde beklemeye başlamıştı.