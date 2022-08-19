Sivas haber: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, köy ziyaretlerine devam ediyor

Sivas bölgesinden gelen habere göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Küpeli ve Karataş köylerini ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Küpeli ve Karataş köylerini ziyaret etti.

İlçeye bağlı köylere rutin ziyaretlerini sürdüren Baş, Küpeli ve Karataş köylerinde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Köy sakinleriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Baş, muhtarlardan da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Baş, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "Kaymakamlık olarak vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, taleplerini karşılamak, eksikliklerini gidermek için büyük uğraşlar vermekteyiz. Köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın da en iyi yaşam standartlarına sahip olmaları amacıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.