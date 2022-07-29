Sivas haber: Suşehri'de Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi Edinilen Sivas gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğiyle 25-29 Temmuz tarihleri arasında Suşehri Belediyesi bünyesindeki kapalı halı sahada düzenlenen futbol turnuvasına 5 takım katıldı. Turnuvada, Fatih Camisi Kur'an Kursu birinci, Balhatun Camisi Kur'an Kursu ikinci, Köse Süleyman Camisi Kur'an Kursu takımı ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları ve hediyeleri, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel tarafından verildi. Güncel AA / Faruk Kara Hisarcık Suşehri Futbol Sivas Güncel Haberler

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