Sivas haber: Sivas Valisi Şimşek'ten gazeteciler ile polisler arasında çıkan arbedeyle ilgili açıklama Açıklaması

Sivas haberler: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte görev yapan basın mensupları ile polisler arasında yaşanan tartışma ve arbedenin ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte görev yapan basın mensupları ile polisler arasında yaşanan tartışma ve arbedenin ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Şimşek, Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarıyla bölgede görevli emniyet ekipleri arasında çıkan tartışmanın büyüyerek arbedeye dönüştüğünü belirtti.

Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bahtiyarbostan Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi No: 30 sayılı adreste bulunan apartmanın çatısında yangın olduğu ihbarı üzerine olay yerine geçen İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler, yangın mahallinde gerekli güvenlik tedbirleri almaya ve alandan kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensupları arasında istenmeyen birtakım sözlü tartışmalar yaşanmış ve akabinde ise sözlü tartışmanın büyümesi neticesinde arbede meydana gelmiştir. Konu ile ilgili gerekli adli soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle ilgili gereken idari soruşturma ise Valiliğimizce başlatılmıştır."