Sivas haber: Sivas Valisi Şimşek, ilçe gezilerine Doğanşar'da devam etti Güncel Haberler Sivas haberleri... Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe gezilerini Doğanşar'da sürdüren Vali Şimşek, ilk olarak Kaymakam Yunus Emre Yıldız ve Belediye Başkanı Halil Balık'ı makamlarında ziyaret etti. Ardından Doğanşar İlkokulu'na geçen Şimşek, burada ana sınıfı öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Şimşek, ilçe merkezinde esnaf ile sohbet ettikten sonra kışlık yiyecek hazırlığı yapan kadınlarla kuşburnu kaynatıp fasulye ayıklayarak yardım etti. Şimşek, bir kıraathanede de vatandaşlarla çay içerek sorunlarını dinledi. Kaynak: AA / Güncel Doğanşar Hisarcık Sivas Güncel Haberler

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