Sivas haber... Sivas Ticaret Borsasının yeni başkanı Hayrullah Karakaya oldu

Sivas Ticaret Borsasında iki adayın yarıştığı olağan genel kurulda Hayrullah Karakaya başkanlığa seçildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret Borsası binasındaki seçimlerde mevcut başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Hayrullah Karakaya yarıştı.

Seçimlerde 447 üye oy kullanırken 5 oy geçersiz sayıldı. Adaylardan Karakaya 236 oy alarak borsanın yeni başkanı seçildi, diğer aday Hastaoğlu ise 206 oy aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaya, seçimlerde oy kullanan üyelere teşekkür etti.

Seçimlerin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazanan Sivas olmuştur. Bu zamana kadar Sivas Ticaret Borsasına hizmet eden değerli başkan ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Tarım ve hayvancılığıyla daha güçlü bir Sivas için ortak akıl ve yenilikçi hizmet anlayışıyla ilimize ve üyelerimize daha iyi hizmetler sunacağız. Bizlere destek olan tüm üyelerimize, dostlarımıza, basınımıza ve Sivaslı hemşerilerimize teşekkür ederiz."