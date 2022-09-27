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Sivas haber: Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

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Sivas haber: Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Edinilen Sivas haberine göre Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Şerife Özler'in (20) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Özler'in cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özler'in ailesi, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ile vatandaşlar ve öğrenci arkadaşları katıldı.

O.İ. (21) yönetimindeki 27 RM 466 plakalı otomobil, dün, İnönü Bulvarı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özler'e (20) çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kız, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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