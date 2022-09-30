Sivas haber... Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu Güncel Haberler Sivas yerel gündem haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangında hasar meydana geldi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangında hasar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Kelkit Sokak'ta Ş.I'ya ait 58 EP 368 plakalı park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında minibüsün şoför kısmı kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Faruk Kara Cumhuriyet Mahallesi Suşehri Sivas Güncel Haberler

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