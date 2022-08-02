Sivas haber | Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı Sivas haberleri... Sivas'ın Kangal ve Gürün ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Sivas'ın Kangal ve Gürün ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. M.A. (58) yönetimindeki 19 TR 053 plakalı otomobil, Kangal- Divriği kara yolu Delihacı köyü yakınlarında devrildi. Sürücü ile araçta bulunan B.E. (19) yaralandı. Gürün ilçesinde ise E.S. (39) idaresindeki DDEM 2002 yabancı plakalı otomobil, Gürün-Malatya kara yolu Bahçeiçi köyü yakınlarında dere yatağına devrildi. Sürücü ile araçtaki M.H.S. (41) ve S.S.S. (14) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kangal ve Gürün'deki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Serhat Zafer Divriği Kangal Sivas Güncel Haberler

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