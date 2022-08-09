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Sivas haber! Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Sivas haber! Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas habere göre Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

H.G. (39) yönetimindeki 53 HH 991 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Yarhisar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.G. (57), Z.G. (13), M.G. (36) ve E.G. (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hafik İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Erzincan Hisarcık Hafik Sivas Güncel Haberler

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