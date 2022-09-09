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Sivas haber! Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Sivas haber! Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sivas haberleri... Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında cinsel saldırı suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin (64) Zara ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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