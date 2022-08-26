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Sivas haber! Koyulhisar'da bir köye imece usulü piknik alanı yapıldı

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Sivas haber! Koyulhisar'da bir köye imece usulü piknik alanı yapıldı

Sivas yerel gündem haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aydınlar köyünde halkın dayanışmasıyla piknik alanı yapıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aydınlar köyünde halkın dayanışmasıyla piknik alanı yapıldı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar köyü sakinleri, köyün 4 kilometre dışında atıl durumdaki bir alanı kendi imkanlarıyla piknik alanına çevirdi.

Alanda incelemede bulunan köy muhtarı Veysel Koç, el birliğiyle araziyi güzel bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Koç, piknik alanında ağaçlandırma çalışması yapıldığına da dikkati çekerek, masa, mangal yerleri ve mescitle birlikte alanın daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel

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